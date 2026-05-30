ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: 'ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ದೆಹಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಲಭಿಸಿವೆ' ಎಂದು ನೇಜ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸಗೌಡ ರಾಜು ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇಜ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕಳೆದ 3-4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೀರಾವರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆಯೂ ಇವರ ಸೇವೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ' ಎಂದರು.

ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಮಗದುಮ್ಮ, ಅಜಯಸಿಂಗ ಶಿತೋಳೆ, ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ, ರಾಜು ನಾಗೂರೆ, ಕುಂದನ ಕಾಂಬಳೆ, ಶಕೀಲ ಬೇಗ್, ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಅರವಿಂದ ನರುಮಾಳಿ, ಸಂತೋಷ ಶೇಡಬಾಳೆ, ಶಕೀಲ ಜಮಾದಾರ, ಭೀಮಾ ಚಿಂಚಣೆ, ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಕುಂಬಾರ, ಸುನೀಲ ಚಿಂಚಣೆ, ಸದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260530-21-358773995