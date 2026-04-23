ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ‘ಸದಲಗಾ– ಬೋರಗಾಂವ, ಸದಲಗಾ– ದತ್ತವಾಡ, ಸದಲಗಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸದಲಗಾ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಸದಲಗಾ-ದತ್ತವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಘೋಸರವಾಡ ನದಿ ಬಾಂದಾರವರೆಗೆ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಅರುಣ ದೇಸಾಯಿ, ಉದಯ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಮಹಾದೇವ ಮೆಧಾಳೆ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ, ರಮೇಶ ದೇಸಾಯಿ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪಡಲಾಳೆ, ಸಂಜು ಪಾಟೀಲ, ಪೀರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಮುಜಾವಾರ, ಸಂತೋಷ ನವಲೆ, ಗುರುಲಿಂಗ ಮಾನೆ, ಚಾಂದಸಾಬ್ ಸನದಿ, ಸುಕುಮಾರ ಉಗಾರೆ, ರಣಜಿತ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಜಯ ಡಾಂಗೆ, ಭೀಮವಾರ ಮಾಳಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-21-2030201408</p>