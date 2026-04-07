’ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಸಾಯಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ₹2.39 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ‘

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಯಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು 31 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 2025-26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹2.39 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ಕವಟಗಿಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠೀಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಸಂಘ 7,717 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ₹98.51 ಲಕ್ಷ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ₹8.14 ಕೋಟಿ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಧಿ ₹112.19 ಕೋಟಿ ಠೇವು ಹೊಂದಿದೆ. ₹100.47 ಕೋಟಿ ಸಾಲವಿದ್ದು, 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹23.31 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ₹20.55 ಕೋಟಿ ಗುಂತಾವಣೆಗಳು, ₹ 30.91 ಕೋಟಿ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಷಡಕ್ಷರಿ ಮೂಗೇರಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಂಜಯ ಗಿಡವೀರ, ಶ್ರೀಧರ ದೀಕ್ಷಿತ, ಚಿದಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ, ಚಂದ್ರಕಾತ ಬುರುಡ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಡಂಬಳ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>