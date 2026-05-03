<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ನಡೆದ 2026-31ರ ಅವಧಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ ನೇತೃತ್ವದ ಗುರು ಪ್ರೇರಣಾ ಪೆನಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಪ್ರೇರಣಾ ಪೆನಲ್ನ 10 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಪೆನಲ್ನ 4 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದಿರಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4.30 ರವರೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. 9 ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ 5 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಗೆ ನಡೆದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ತಡರಾತ್ರಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 685 ಮತಗಳ ಪೈಕಿ 636 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿವೆ. ಶೇ 92.8 ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 6 ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>ಗುರುಪ್ರೇರಣಾ ಪೆನಲ್ನ ಎನ್.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ (396 ಮತ), ಎಸ್.ಎ.ಖಡ್ಡ (362), ಪ್ರಭಾಕರ ಮಜಲಟ್ಟಿ (358), ಮಹಾವೀರ ಕಾಂಬಳೆ (341), ಡಿ ಎಚ್ ಕಾಂಬಳೆ (303), ವಿಶ್ವನಾಥ ಧುಮಾಳ (294), ಡಿ.ಆರ್.ಛಲವಾದಿ (241), ಸಂಗೀತಾ ಗಿರಿಮಲ್ಲನವರ (349), ಶೈಲಶ್ರೀ ಜೋಶಿ (312) , ಸಿದ್ದವ್ವ ಬಡ್ಲಿ (268) ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಪೆನಲ್ನ ಜಿ.ಎಂ.ಕಾಂಬಳೆ (396), ಎಸ್.ಎಸ್.ಧುಪದಾಳ (316), ಲತಾ ಯಾದಗೂಡೆ (276), ಸವಿತಾ ಧೋತರ (269) ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಯಟ್ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಂ.ಪಿ.ಜೀರಗಿಹಾಳ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-21-186244939</p>