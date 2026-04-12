ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ!

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕಸದ ಗುಂಡಿಗಳು...</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಜಗೌಡನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ನಿತ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವಿದು. 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಖಜಗೌಡನಹಟ್ಟಿಯು ವಡ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿತರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುವ ಅನೇಕ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರದು.</p>.<p>ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಕಡೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಇವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಸರು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆ ಗಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಇದ್ದು, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದ್ದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯಂತೂ ತೋಟ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿ, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ತರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಚ್ಚಲು ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಡೆಂಘ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಕಾಲರಾ ಮುಂತಾದ ರೋಗಿಗಳ ಭೀತಿಯು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಹಾವು ಚೇಳು ಮುಂತಾದ ವಿಷಜಂತುಗಳ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>