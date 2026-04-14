ಚಿಂಚಲಿ: ಆಶ್ರಮ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

ಚಿಂಚಲಿ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಕೇಸರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುದೇವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಮಂಟಪದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಶಾಸಕ ಡಿ.ಎಂ.ಐಹೊಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಶ್ರಮಗಳು ಸಮಾಜದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣವು ಭಕ್ತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವ ಆಶ್ರಮದ ಪಾತ್ರ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿಂಚಲಿಯ ಗುರುದೇವಾಶ್ರಮದ ಸಿದ್ದಪ್ರಸಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರವಚನ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ ಆಶ್ರಮವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಶ್ರಮದ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಪಡೋಲಕರ, ನಾನಾಸಾಬ ಸೌಂದಲಗಿ, ಮಹಾವೀರ ಹಾರೂಗೇರಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಮತೆ, ಕುಮಾರ ಖೋತ, ಅನಿಲ ಮೈಶಾಳೆ, ಅಶೋಕ ಕುಲಗುಡೆ, ಸದಾಶಿವ ದಂಡಾಪುರೆ, ಬಾಳು ಕಾಗವಾಡೆ, ಬಸಪ್ಪ ಕಳ್ಳಿಗುದ್ದಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ಸುಭಾಷ ಕೋರೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>