<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ರೈತರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಮಹದಾಯಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಹಂತದವರೆಗೂ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 'ತೀರುವಳಿ' ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಹದಾಯಿ ಕಣಿವೆಯ ಕಳಸಾ– ಬಂಡೂರಿ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ, ಈವರೆಗೆ ತೀರುವಳಿ ಲಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿ ದೊರೆತ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಯೋಜನೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರಣ, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟಣೆ.</p><p>ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ನಿರಂತರ ಆರೋಪ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ.</p>