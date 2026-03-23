ಬೆಳಗಾವಿ: 1,400 ಮ್ಯೂಲ್‌ ಖಾತೆಗಳು ಪತ್ತೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2,900 ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಈಚೆಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 4,300 ಖಾತೆಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ.