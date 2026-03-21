ಬೆಳಗಾವಿ: ವೃದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿಯಿಂದ ₹15 ಕೋಟಿ ಕಬಳಿಸಿದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು

ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ವೃದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಅವರಿಂದ ₹15 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯ 81 ವರ್ಷಸ್ಸಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಹಣ ಕಳೆದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಕ್ವೆಬ್ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ವಂಚಕರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ ಖದೀಮರು, '₹25 ಲಕ್ಷ ಹವಾಲಾ ದುಡ್ಡು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ₹5 ಲಕ್ಷ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಮರಳಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಡಿಯೊ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಂಬಿದ ಉದ್ಯಮಿಯು ವಂಚಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿನ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಜತೆಗೆ, ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ₹15 ಕೋಟಿಯನ್ನೂ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಸ್ವಿಚ್ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅನುಮಾನ ಬಂದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಂಚಕರ ಅಕೌಂಟ್ ಜಾಲಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ₹90 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಉದ್ಯಮಿಯ ಹಣ ದೋಚಿದವರ ಪತ್ತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಯಾರೋ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ' ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೃದ್ಧ ದಂಪಿತಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪೀಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದಂಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.