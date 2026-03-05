ಬೆಳಗಾವಿ | ಏತ ನೀರಾವರಿ ಪುನಃಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಕೂಗು

<p><strong>ಸವದತ್ತಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಸವದತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಕಾಯಕಲ್ಪ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ರೈತರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೀರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸವದತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೂವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶತಕಗಳಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಗು ಹೆಚ್ಚಿದರೂ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರೇಣುಕಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಯರಗಟ್ಟಿ ಏತ ನೀರಾವರಿಗಳಿಗೆ ₹45 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬೇಕಿದೆ. ಸಿಂಗಾರಗೊಪ್ಪ, ಕಟಮಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೂರ, ಮಾಟೊಳ್ಳಿ, ಜಾಲಿಕೊಪ್ಪ, ಬೂದಿಹಾಳ, ಹೊಸೂರ, ಒಕ್ಕುಂದ ಈ 8 ಏತ ನೀರಾವರಿಗಳಿಗೆ ₹112 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬೇಕಿದೆ. 45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾದಿವೆ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿ: ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ, ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆರಂಭವಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಾಸಂಗ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜು ಒಂದಾದರೂ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ದಶಕಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಮಲಪ್ರಭಾ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿಯನ್ನು ಪುನಃಶ್ವೇತನಗೊಳಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಸಿಐಸಿಟಿಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಎಸ್. ನಾಯಕ ಅವರ ಆಗ್ರಹ.</p>.<p>‘ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಫಕ್ರುಸಾಬ್ ನದಾಫ.</p>.<h2>ಸವುಳು– ಜವಳಿಗೆ: ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಿ </h2><p> <strong>ಅಥಣಿ:</strong> ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಈಗ ಸವುಳು– ಜವಳ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲು ಈ ಮಣ್ಣು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. </p><p>ಇಂಥ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರ ಆಗ್ರಹ. ಸವುಳು-ಜವುಳು ಜಮೀನಿಗೆ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಕೆಲ ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂದೇಶ್ವರದ ಬೆಂಚಿ ಹೊಲಗಳಿಂದ ಜನವಾಡದ ಕಡೆಗೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ತೋಡಿರುವ ತಗ್ಗು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೂಳು ಹುಲ್ಲು-ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. </p><p>ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು. ಅಂದಾಜು 20 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ರೈತರೆ ಒಂದುಗೂಡಿ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಸವುಳು– ಜವಳು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿನ ನೀರು ಹೊರಹಾಕಲು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಖಂಡ ರಮೇಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಆಗ್ರಹ</p>.<h2>ಬೇಕಿದೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ</h2><p> <strong>ಕಾಗವಾಡ</strong>: ಕಾಗವಾಡ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕೆಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಚೇರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. </p><p>ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ಕಚೇರಿಗಳೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅನುದಾನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯೂ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಶಾಖೆಗಳು ಅಥಣಿಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜನ ಅಲೆದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p><p> ‘ಕಾಗವಾಡದಿಂದ ಅಥಣಿ 35 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶಾಖೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಪಖಜಾನೆ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಅವೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎರಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಡಿ.ಎಸ್. ಸಾವಂತ.</p>.<h2>‘ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿ’ </h2><p> <strong>ಮೂಡಲಗಿ</strong>: ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಮಸಗುಪ್ಪಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಗೆ 200ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಉದ್ದವಾದ ಒಡ್ಡವಿದ್ದು (ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ ರೋಡ್) ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಸಂಚಾರ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ನದಿ ನೀರಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ನೂರಾರು ಮನೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೇತುವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗೊಮ್ಮೆ ಸುಣಧೋಳಿ ಮತ್ತು ಅವರಾದಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಸವರಾಜ ಗಾಡವಿ. </p><p>2018ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವು ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು 2022ರಲ್ಲಿ ನಿವೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರವು ₹8.60 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ವರೆಗೆ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಘಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a 