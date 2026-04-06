‘ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಡಜನರಿಗೆ ವರದಾನ’

ಕಾಗವಾಡ: 'ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಹಳ್ಳೋಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಡ ಮಹಿಳೆ ಸಾವಕ್ಕ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಮುಂಜೆ ಅವರಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮನೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದುವರೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮನೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾವಕ್ಕ ಅವರ ಮನೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹1 ಸಾವಿರ ಮಾಸಾಶನ ನೀಡಿ, ಈಗ ಮನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿವಾನಂದ ಹೊಸಮನಿ, ಮಹಾದೇವ ಐನಾಪುರೆ, ಬಸವರಾಜ ತೇಲಿ, ಮಹೇಶ ಬಜಂತ್ರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ ಮರಾಠಿ, ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸವಿತಾ ದೇಸಾಯಿ, ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಸೂಯಾ ಸಪ್ಪಡಲಿ, ಬಿಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>