ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಿ: ಅಭಿನವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರೆ

<p>ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ: ‘ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣ. ಅಕ್ಷರವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮುದ್ದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಕ್ಷರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ ಕಾರ್ಯ’ ಎಂದು ಅಭಿನವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ– ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ನ ಎಸ್ವಿಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿ.ಆರ್. ದರೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನರ್ಸರಿ, ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ– ತಾಯಿಗಳ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲಕರು ಬದುಕಿರುವುದೇ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಿ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅನುಭಾವ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಕಲ್ಪನಾತಾಯಿ ದರೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ.ಎಸ್. ಮಾಳಿ, ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಧನಪಾಲ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ನೇಮಿನಾಥ ನಾಗನರ, ಹಾರೂಗೇರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರವೀಂದ್ರ ಭಾವಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಅಪ್ಪಸಾಬ ಹೊನ್ನಕಾಂಬಳೆ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ದಾದಾಸಾಹೇಬ ಮಾನೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-21-1522072226</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>