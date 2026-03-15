<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ: '</strong>ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚವಾಟ್ ಗಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪಾಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 69 ಜನರಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ದೂರು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ(ಆಡಳಿತ) ಉದಯಕುಮಾರ ತಳವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.