ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್‌ ಪಾವತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ರೈತರ ಮುತ್ತಿಗೆ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ರಾಜ್ಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ₹4,700 ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತಿತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ, '₹4,700 ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ₹3,300 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನಿಗದಿಯಂತೆ ದರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ₹300 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹೇಶ ಸುಬೇದಾರ, ಸೋಮು ಬಿರಾದಾರ, ಈರಣ್ಣ ಸಸಾಲಟ್ಟಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಸಾಗರ ಇದ್ದರು. </p>.<div><blockquote>ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರವೇ ರೈತರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸುವರು. </blockquote><span class="attribution">ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ</span></div>.