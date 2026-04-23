ಬೈಕಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಸೀರೆ: ಮಹಿಳೆ ಸಾವು

ಘಟಪ್ರಭಾ (ಗೋಕಾಕ): ಸಮೀಪದ ಧುಪದಾಳ– ಘಟಪ್ರಭಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೈಕ್ನ ಹಿಂಬದಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಲಾರಿ ಹರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೃತರನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಾ ಭೀಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ (45) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಪತಿ ಭೀಮಪ್ಪ ದುಂಡಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಕಾಲು, ಎದೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಸೀರೆ ಸೆರಗು ಬೈಕಿನ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಕಿತು. ಮಹಿಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಲಾರಿ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಿತು. ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಸೋಶಿಯ ದುರದುಂಡಿ ಅಡವಯ್ಯ ಕಾಡದೇವರಮಠ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸವಾರ ಸಾವು: ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಬೆಣಚಿನಮರಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಮಹಾಂತೇಶನಗರ ಬಡಾವಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೈಕ್ ಸವಾರ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಣಚಿಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸತ್ತೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ (26) ಮೃತರು. ಗೋಕಾಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-21-1171545458</p>