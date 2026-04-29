ಈಜಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಶವ ಪತ್ತೆ

<p>ಘಟಪ್ರಭಾ (ಗೋಕಾಕ): ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಮಗುದಮ್ (11) ಶವವು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಿಂದ 15 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಬಾಲಕನ ಪಾಲಕರು, ಊರಿನ ಯುವಕರು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-21-1524798324</p>