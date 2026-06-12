ಘಟಪ್ರಭಾ, ಗೋಕಾಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 13ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p>ಘಟಪ್ರಭಾ (ಗೋಕಾಕ): 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ, 110/11 ಕೆವಿ ನಂದಗಾಂವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿತರಣೆಯಾಗುವ 11 ಕೆವಿ ಪೀಢರಗಳಾದ ಮುತ್ನಾಳ ಐ.ಪಿ., ಹೊಳೇಸಾಲ ಐ.ಪಿ., ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಐ.ಪಿ., ಶಿವಾಪುರ, ಸಾವಳಗಿ, ಗಣೇಶನಗರ ಐ.ಪಿ., ಗೊಡಚಿನಮಲ್ಕಿ ಐ.ಪಿ., ಮೆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಐ.ಪಿ., ಏಳಪಟ್ಟಿ ಐ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಶಿವಾಪುರ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ಐ.ಪಿ. ಫೀಡರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 13ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರ ಎಂ.ಎಸ್.ಬಾಗಡಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-21-341371214</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>