ಗೂಡ್ಸ್‌ ವಾಹನ ಪಲ್ಟಿ: ಗಾಯಾಳು ಸಾವು

ಘಟಪ್ರಭಾ (ಗೋಕಾಕ): ಎಳೆನೀರು ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನವೊಂದು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ, ಬಡಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಾಹಿತೆ ಚಾಲಕನ ಪತ್ನಿಗೆ ತಲೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ಕೆ.ಎಚ್.ಐ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೀಡಾದ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮೃತಳನ್ನು ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಣಚಿನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೀರ್ತಿ ನಾಗರಾಜ ಚಂದರಗಿ (22) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಳ ತಾಯಿ ಬೆಣಚಿನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲವ್ವ ಸದಾಶಿವ ಧರೆನ್ನವರ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನದ ಆಪಾದಿತ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮೃತಳ ಪತಿ ನಾಗರಾಜ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಚಂದರಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>