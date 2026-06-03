ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ, ಮಾರುತಿ ದೇವರ ಓಕುಳಿ 5 ರಿಂದ

<p>ಘಟಪ್ರಭಾ (ಗೋಕಾಕ): ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ.ಜಿ. ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ದೇವರ ಓಕುಳಿ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಗುಬ್ಬಲಗುಡ್ಡ ಕೆಂಪಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 5 ರಿಂದ 8ರ ವರೆಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>5ರಂದು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ಪಾದ ಕಟ್ಟುವುದು, ಹಿಡಕಲ್ನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾರಿಜಾತ ಕಂಪನಿ ಅವರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 6ರಂದು ಮಾರುತಿ ದೇವರ ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ತೆರೆಬಂಡಿ ಶರ್ತು, ಓಕುಳಿ ಕೊಂಡ ಪೂಜಾ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>7ರಂದು ನಡುಓಕುಳಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘವು ‘ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಹುಲಿ’ ಅರ್ಥಾತ್ ‘ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಮಲ’ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದೆ. 8ರಂದು ಓಕುಳಿ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಜರುಗಲಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊ.9448794209 ಅಥವಾ 963216511 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಕಮಿಟಿಯು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-21-1201679655</p>