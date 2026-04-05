₹ 3.84 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆ

ಘಟಪ್ರಭಾ (ಗೋಕಾಕ): ಘಟಪ್ರಭಾ ಪುರಸಭೆಯ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮತ್ತು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ ಜೈನ್ ಅವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ, ಆದೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ₹ 12.58 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ. ₹ 5.55 ಕೋಟಿ ರಾಜಸ್ವ, ಬಂಡವಾಳ ₹ 3.02 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಸೂಲಾತಿ ಆದಾಯ ₹ 4.01 ಕೋಟಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ₹ 12.54 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದು ರಾಜಸ್ವ ₹ 5.52 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ₹ 3.01 ಕೋಟಿ, ವಿಶೇಷ ವಸೂಲಾತಿ ವೆಚ್ಚ ₹ 4.01 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಆಯವ್ಯಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ, ರಸ್ತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ, ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ₹ 3.84 ಲಕ್ಷಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘಟಪ್ರಭಾ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>