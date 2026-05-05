ಕಳವಾದ 15 ಮೊಬೈಲ್‌ ಪತ್ತೆ

ಘಟಪ್ರಭಾ (ಗೋಕಾಕ): ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ 15 ಜನರ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸರು 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಡಿ. ಮುಲ್ಲಾ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಐಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಎಸ್ಐ ಪಿ.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಎಸ್. ನಾಯಿಕ, ರಾಜು ಧುಮಾಳೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪಗೋಳ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೇವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>