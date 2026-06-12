ಘಟಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ 14ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p>ಘಟಪ್ರಭಾ (ಗೋಕಾಕ): 1-ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲ 33 ಮತ್ತು 11ಕೆವಿ ಫಿಡರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಿಗವಾಡ, ಪಾಮಲದಿನ್ನಿ ಐ.ಪಿ., ಪಿ.ಜಿ. ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಐ.ಪಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಶಿರಡಾನ ಐ.ಪಿ., ಶಿಂದಿಕುರಬೇಟ, ದುಫದಾಳ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ, ಕೊಣ್ಣೂರ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೆ, ಸಂಗನಕೇರಿ ಐ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪಸೆಟ್ ಫೀಡರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 33ಕೆವಿ ಪೀಢರಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವ 33/11ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಗೋಕಾಕಮಿಲ್ಸ್, ಮಂಟೂರ, ದಂಡಾಪೂರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ 11ಕೆವಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಫೀಡರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ ಎಂ.ಎಸ್.ಬಾಗಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-21-1899238113</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>