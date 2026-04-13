ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ

ಗೋಕಾಕ: ನಗರದಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಭಾನುವಾರ ತಲುಪಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬಸವಳಿದ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮರ-ಗಿಡಗಳ ನೆರಳಿನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ₹15 ಬೆಲೆಯ ಲಸ್ಸಿ (ಸಿಹಿ ಬೆರೆಸಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆ) ಇದೀಗ ₹ 20ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಐಸ್ಕ್ರಿಂ ಹಾಗೂ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260413-21-874440626