ಕೊಲೆ ಯತ್ನ: ದೂರು ದಾಖಲು

<p>ಗೋಕಾಕ: ಪಡೆದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಪಾದಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೂರುದಾರಳ ಮನೆಯೊ ಳಗೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಮನೆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಕೊಲೆಗೈ ಯುವುದಾಗಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಳವಂಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಆಪಾದಿತರನ್ನು ಮೆಳವಂಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.ಘಟನೆ ಕುರಿತು ದೂರುದಾರ ಮೆಳ ವಂಕಿಯ ಕರೆವ್ವ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಅವರು ಗೋಕಾಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-21-1381074298</p>