ಬೈಕ್—ಭಾರಿ ವಾಹನ ಢಿಕ್ಕಿ: ಗಾಯಾಳು ಬಾಲಕಿ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸಾವು

<p>ಗೋಕಾಕ: ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಷಚರ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರಿ ವಾಹನವೊಂದು ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ, ಬೈಕ್ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರಳಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿ-ಮಾಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮೃತ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ರಾಮಪ್ಪ ಬಂಡಿ (10) ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಘಟನೆ ಬಳಿಕೆ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆಪಾದಿತ ಅಪರಿಚತ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರುದಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಪುಂಡಲೀಕಪ್ಪ ಬಂಡಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಗೋಕಾಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-21-1958885145</p>