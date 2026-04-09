“ಚಿತ್ರಾವಳಿ”: ………. ಅಂಕಣಕ್ಕಾಗಿ

ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಂಡಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ದುಂಡಾನಟ್ಟಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಡಾ.ವಿರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಮಂಜೂರಾದ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಆರ್.ಲವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ತಿಮ್ಮೇಶ್ ಎಂ.ಸಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು</p>.<p>ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಐ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಕಿಶೋರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿ ಸಲಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸವದಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಿತ್ತೂರ, ನೇತ್ರಾವತಿ ಲಾತೂರ, ಸುವರ್ಣಾ ಹವಾಲ್ದಾರ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-21-1671120449</p>