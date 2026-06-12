ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಿಂದ 127 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ

<p>ಗೋಕಾಕ: ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದ ನಂತರ ಹೆತ್ತವರ ಋಣ ತೀರಿಸಿದಾಗ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೋಕಾಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಆನಂದ ಹೆಗಡೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವಜ್ಯೋತಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಮಿನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಧಾರವಾಡದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಹದೇವ ಚಲೋಜಿ, ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲಾಕ್ಷ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬಸವಜ್ಯೋತಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕಾಲೇಜು ಚೇರ್ಮನ್ ಅಶೋಕ ಲಗಮಪ್ಪಗೋಳ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 127 ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು.</p>.<p>ವನಮಹೋತ್ಸವ: ಆರ್.ಎಲ್. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಬಸವಜ್ಯೋತಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಂದ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ವನಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-21-262792314</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>