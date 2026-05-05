ಲೊಳಸೂರ: ಮಲಾಮಲಿ ಕರೆಮ್ಮಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದು

ಲೊಳಸೂರ (ಗೋಕಾಕ): ಲೊಳಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮೇ 5ರಂದು ಮಲಾಮಲಿ ಕರೆಮ್ಮಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಜರುಗುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಬಲಿ ಕೊಡಗಳ ಆಗಮನ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಹರದೇಶಿ ನಾಗೇಶಿ ಡೊಳ್ಳಿನ ಪದಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಜರುಗುವವು.

ಅರಭಾವಿ ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಜಾತ್ರೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದು ಆರ್ಚಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ