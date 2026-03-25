ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿ ಪರಾರಿ

ಗೋಕಾಕ: ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉರೂಫ್ ರಘು ಶಿವಗೌಡ ಕರೆನ್ನವರ (28) ಎಂಬ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿ ಇಲ್ಲಿನ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹದ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಗೋಕಾಕ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಪಾದಿತನನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು, ಉಪ-ಕಾಗಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆದ ನುಗ್ಗೆ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅವರಣ ಗೋಡೆಯಾಚಿಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮರದ ಟೊಂಗೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಜಿಗಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಉಪ-ಕಾರಾಗೃಹದ ಸಹಾಯಕ ಜೈಲರ್ ಶಂಕರ ಆರ್. ಮನ್ನೇರಿ ಎಂಬುವವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರಗಳ್ಳತನ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಣ್ಣೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ನೂಕು– ನುಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 15.70 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಂತಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವೀಣ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸರ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. ಶಹರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>