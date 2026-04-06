ಮೂರು ದಿನಗಳ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಇಂದು

ಗೋಕಾಕ: ಇಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪಾರ ಓಣಿಯ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಏ.6ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>6ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಕೊಳವಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಂದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಾದ್ಯ-ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ತರುವುದು, ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 9ರಿಂದ ರನ್ನ ಬೆಳಗಲಿಯ ಭರಮದೇವರ ಗಾಯನ ಸಂಘ (ಹರದೇಶಿ) ಹಾಗೂ ನಾವಲಗಿಯ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗಾಯನ ಸಂಘ (ನಾಗೇಶಿ) ಇವರಿಂದ ಚೌಡಕಿ ಪದಗಳು ಜರುಗುವವು.</p>.<p>7ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ವಾದ್ಯ-ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರತಿ ಅಂಬಲಿ ಬಿಂದಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ನಂತರ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪುವುದು. ನಂತರ ಶ್ರೀ ದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಫಲಗಳ ಲೀಲಾವು, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಗೋಕಾಕ-ಫಾಲ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಮೇಲೋಡಿಸ್ ಆರ್ಕೆಷ್ಟ್ರಾ ಇವರಿಂದ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.</p>.<p>8ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ-ತಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಮಿಟಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಕೋರಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>