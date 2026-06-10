ಗೋಕಾಕ್ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

<p>ಘಟಪ್ರಭಾ (ಗೋಕಾಕ): ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಅಡೆ-ತಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಪಹರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಕಾರ್ಯಾ ಚರಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟು-ನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲೇ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲನೆಗೆ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ತೊಂದರೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯರು ಜಿಪಿಎಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಸಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಾಹಿತಿಯು ಪುರಸಭೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಲೇ, ಹಲವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಪಟ್ಟಣದ ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇರುವ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ತದನಂತರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುಡುಗಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಲವು ವರ್ತಕರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-21-2036788728</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>