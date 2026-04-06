ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ 13ರಂದು

ಗೋಕಾಕ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾವಳಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ 700 ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಏ.4ರಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು 13ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುಮಾರೇಂದ್ರ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏ.6ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರವಚನಗಳು, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವಿದ್ವತ್ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>11ರಂದು ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ, 12ರಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರ ಸತ್ಕಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>13ರಂದು ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 7.30ರವರೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಹಸಿರು ರಾಜಪೋಷಾಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಸಕಲ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಪಾತ್ರ' ಎಂಬ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>