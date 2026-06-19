ಶಾಮಾನಂದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾನಂದ ಭಾರತಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ

<p>ಗೋಕಾಕ: ನಗರದ ಅಂಬಿಗೇರ ಗಲ್ಲಿಯ ಶಾಮಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಅತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಮಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಅತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಾಡರಕೊಪ್ಪದ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರದ ಸಹಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿಜಿ ಕೈವಲ್ಯಾಶ್ರಮದ ನಿಜಗುಣ ದೇವರು, ತುಳಸಿಗಿರಯ ರಾಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತಳಕಟ್ನಾಳದ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೆಟಗುಡ್ಡದ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವು.</p>.<p>ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶಾಮಾನಂದ ಪೂಜೇರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಗುರುನಾಥ ಮಲ್ಲಾಪೂರ, ಜಯಸಿಂಗ ಖಾಖಂಡಕಿ, ಪರಪ್ಪಾ ಹುದ್ದಾರ, ಲಚ್ಚಪ್ಪಾ ಜುಂಜರಕೊಪ್ಪ, ಲಗಮಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಚ್ಚನಟ್ಟಿ, ಶ್ಯಾಮ ನರಗುಂದ, ಭಗವಂತ ಪತ್ತಾರ, ವಿಲಾಸ ಕಾವರೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ದೇಸಾಯಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೂಜೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಶ್ರಮದ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-21-1618098336</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>