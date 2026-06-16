ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಸಾಧನೆಯೇ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ - ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಕುಂತಲಾ ದಂಡಗಿ

<p>ಗೋಕಾಕ: ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯೇ ವಿದ್ಯೆ ನೀಡಿದ ಗುರು ವೃಂದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಗುರುಗಳು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿ ಶಕುಂತಲಾ ದಂಡಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಶುಭಂ ಗಾರ್ಡನ್ದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಚ್.ಎಸ್., ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್., ಜಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಗಳ ಸನ್ 1979-80ನೇ ಸಾಲಿನ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪುನರ್ ಮಿಲನ ಹಾಗೂ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇಂದು ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ‘ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಫ್.ಪಿ.ತೇರದಾಳ, ಎಂ.ಎ.ಕುಂಬಾರಿ, ಪಿ.ಆರ್.ಕದಮ, ಜಿ.ಡಿ.ಹಿರೇಮಠ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಾಣಗಿ, ಮಹಾದೇವ ಹಾದಿಮನಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೇಗಲಮನಿ, ಮಹ್ಮದಸುಲ್ತಾನ ಕೋತವಾಲ, ಭೀಮಪ್ಪ ಪಟಗುಂದಿ, ರತ್ನಕ್ಕ ವರದಾಯಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂಗಡಿ, ಉಪ-ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಂ.ಬಿ. ಬಳಗಾರ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಾಗಲಿಂಗ ಪೋತದಾರ, ಸೋಮಶೇಖರ ಮಗದುಮ, ನಿಜಾನಂದ ಅರಭಾಂವಿ, ಸುನೀಲ ಅಂಕದವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-21-2121200235</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>