ರಂಗೋಲಿ, ಮೆಹಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಗೋಕಾಕ: ನಗರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಲಯನ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಸಹ ಕ್ಲಬ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಏ.9ರಂದು ರಂಗೋಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಹಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉಭಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ₹ 1,500, ದ್ವಿತೀಯ ₹ 1,000 ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹ 500 ಕೊಡಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ₹ 50 ಪ್ರವೇಶ ಫೀ ಗಿರಿಜಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ (ಮೊ–78292 97742), ಸುಜಾತಾ ಶಿಂಧಿಹಟ್ಟಿ (97432 90079) ಮತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ (96201 81619) ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಯೋಜಕರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ: ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಲಯನ್ ಭಾರತಿ ವಡವಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಲಯನ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಸಹ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗಿರಿಜಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಂಧೋಳಿಮಠ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಪ್ಪ, ಮಹಾನಂದಾ ಪಾಟೀಲ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೋಕಾಕ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಂಜಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-21-444613103</p>