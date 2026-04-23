ಗುಜನಾಳ: ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಗೋಕಾಕ: ಪ್ರತಿ 9 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜರುಗುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಏ. 29ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಿಯ ಹೊನ್ನಾಟ, ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ, ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ 'ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನ' ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 23 ಹಾಗೂ 24ರಂದು ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ, ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ 'ರೈತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳ ದರ್ಬಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 25ರಂದು ಹಾಸ್ಯ ರಸಮಂಜರಿ, 26ರಂದು ಖಾಲಿ ಗಾಡಾ ಓಡಿಸುವ ಜಂಗಿ ಶರ್ತು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 27ರಂದು ಗುಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರಿಂದ 'ಸಂಗ್ಯಾಬಾಳ್ಯಾ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, 28ರಂದು ಸಂಜೆ ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 29ರಂದು ದೇವಿ ಹೊನ್ನಾಟ ಆಡುತ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸೀಮೆಗೆ ವಾಪಸಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭೀಮಗೌಡ ಪೊಲೀಸಗೌಡರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>