ಗುರ್ಲಾಪುರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ

ಗುರ್ಲಾಪುರ (ಮೂಡಲಗಿ): ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ದೇವರ ಓಕುಳಿ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವವು ಮೇ 21ರಿಂದ 25ರ ವರೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>21ರಂದು ಮಾರುತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಂಡ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ಓಕುಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು.</p>.<p>22ರಂದು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಜರುಗುವುದು. ಸಂಜೆ ನಡು ಓಕುಳಿ ಜರುಗುವುದು. 23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರುತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂಜೆ ಜರುಗುವುದು. ಸಂಜೆ ದೊಡ್ಡ ಓಕುಳಿ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>25ರಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಕರ್ತೃ ಗುದ್ದುಗೆಗೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ಪೂಜೆ ಜರುಗುವುದು. ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವವು ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ವಹೊತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮರಳಿ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾದ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮವು ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು, ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ತೇರನ್ನೇಳೆಯಲು ತವರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-21-2145254145