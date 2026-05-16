ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ

ಹಂದಿಗುಂದ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಹಿಡಕಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಕಿರಣ, ಎಚ್ಐವಿ, ಬಿಪಿ, ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 108 ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷ ಕಿರಣ ಪರೀಕ್ಷೆ, 100 ಜನರಿಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕ್ಷ ಕಿರಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಜಿ.ಎಸ್. ಕೇರಿ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರವೀಣ ಹಿರೇಮಠ, ಐಸಿಟಿಸಿ ವಿಭಾಗದ ಆಪ್ತಸಾಮಾಲೋಚಕ ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಎನ್ಸಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಆಪ್ತಸಾಮಾಲೋಚಕಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೂಡಲಗಿ, ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಗೀತಾ ಸಂಗನಗೌಡರ, ದೇವ ಕಸ್ತೂರಿ ದೇವರಮನಿ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.