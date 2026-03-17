ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ತಾಸುಗಟ್ಟಲೇ ಕರಗದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ಜನ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ತಾಸು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಉರಿಬಿಸಿಲು ಮರೆಯಾಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬೈಕುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಜನ, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೋಯಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬುಟ್ಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳೂ ಸುರಿದವು. ಉದ್ಯಾನ, ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು ಮಂಜುಗಟ್ಟೆಯಂತೆ ಕಂಡ ಆಲಿಕಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಜನ ಬೆರಗಾದರು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದಲೇ ಉರಿಬಿಸಿಲು ಬಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮೋಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗುಡುಗು – ಸಿಡಿಲುಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸಿದವು. ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಗಳ ಕಾರಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟೆಂಟ್ ಮಳಿಗೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಮಳೆ ರಭಸವಾಗಿ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಆಹಾರ ತಿನಿಸುಗಳು, ಕಾಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಜತನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನ ಕುಡಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ಕಿಚ್ಚು ಹಾಯುವ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಚ್ಚು ಸಿದ್ಧಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಕಿಚ್ಚು ನಂದಿಹೋಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಕೆರೆಯಂತೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು.

ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ, ಸದಾಶಿವ ನಗರ, ಹನುಮಾನ್ ನಗರ, ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ವತಿ ನಗರ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಮಾಳ ಮಾರುತಿ, ಆಂಜನೇಯ ನಗರ, ವಡಗಾವಿ, ಶಹಾಪುರ, ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದಾಡಿತು. ಸಂಜೆ 5ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಡ ಮರೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಳಿ ಬಿಸಿಲು ಕಾಣಿಸಿತು.