ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಜಲಸಂಗ್ರಹ ಕುಸಿತ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವ ಭೀತಿ

<p><em>ಪಿ.ಜಿ. ಕೊಣ್ಣೂರ್</em></p>.<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾದರೂ, ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಟಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಗೆ ಒಳ ಹರಿವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ನದಿಗೂ ಒಳ ಹರಿವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 2,175 ಅಡಿ (51 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ) ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 5.288 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.5 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ 36 ಗ್ರಾಮಗಳು, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಅವಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 20 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಎಡದಂಡೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಕಾಲುವೆಗೂ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ನೀರು (ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ) ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಬಳಿಕ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕಾಮತ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೃಷಿಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-21-2026001154</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>