ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದ ತಜ್ಞರ ತಂಡ

ಅಥಣಿ : ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹತ್ತರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭಾರಿ ಕಡೆಗಣನೆಗೊಳಪಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ನಂ. 22ರ ಅವಘಡದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದೀಗ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ತಂಡವೊಂದು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಶರದ್ ಜೋಷಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಗೇಟ್ ನಂ. 22ರ ಪೆನಲ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರೆ 21 ಗೇಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ಹಾಗೂ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಭೆ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಬ್ಯಾರೇಜ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>