ಕಾರು ಅಪಘಾತ: ಚಾಲಕ ಸಾವು

ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ: ಕಾರೊಂದು ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮೀಪದ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆ ಸಾಗಿದ್ದ ಕಾರು ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬಳಿಕ ಡಿವೈಡರ್ ಹಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದ್ದ ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರೊಂದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾಸಭಾಗನ ಅಭಿಷೇಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯ್ಕರ (25) ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಮೌಲಾಸಾಬ ಮಕ್ತುಮಸಾಲ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ( 60) ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಆಸಿಫ್ ಮೌಲಾಸಾಬ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260421-21-947705865