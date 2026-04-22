ಉರುಸು ಇಂದಿನಿಂದ

ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ ಶಾಹ ಖಾದ್ರಿ ದರ್ಗಾ ಉರುಸು ಏ. 22 ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ 22ರಂದು ಗಂಧ ರಾತ್ರಿ, ಕುರಾನ್ ಪಠಣ, ವಾಜಂತ್ರಿ ಮಜಲ, ಲಾಠಿ ಅಕಾಡ ಕಲಾಬಾಜಿ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿವೆ. 23 ಮತ್ತು 24ರಂದು ಸಂಜೆ ಕವ್ವಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 25 ಹಾಗೂ 26 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 24 ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 26 ರಂದು ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260422-21-2084669284