ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಇಂದಿನಿಂದ

<p>ಹಿರೇಬಾಗೆವಾಡಿ: ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಗರದಲ್ಲಿನ ಲೋಟಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 1ರಿಂದ ಮೇ 7ರವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೃದಯ ರೋಗ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಕಾಮಾಲೆ, ಅಸ್ತಮಾ, ಲಿವರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಸಂಧಿವಾತ, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಚರ್ಮರೋಗ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಎಲುಬು ಕೀಲುಗಳ ತಪಾಸಣೆ, ಊತ, ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-21-1892686791</p>