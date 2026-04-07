ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಪಘಾತ: ಸಾವು

ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ: ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಗುಚಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ ಇನ್ನೊರ್ವರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಸಮೀಪದ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿದೆ.

ಬಡಸ ಕೆ.ಎಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅಲಾಬಾದಿ(25) ಮೃತ ಚಾಲಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಸಣ್ಣಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಡಚಿ(52) ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯ ಗೊಂಡವರು. ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಮರಡಿ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಪೊಲೀಸಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಮೀಪದ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಗುಚಿ ಬಿದ್ದು

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260407-21-1157026352