ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್‌: ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಡಿಸೈನರ್‌ ಬಂಧಿಸಿದ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ಪುರುಷರಿಗೆ ಮರುಳು ಮಾಡಿ, ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಚುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಟಿಳಕವಾಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮೂಲದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ದೀಪಾ ಮಹಾಲಿಂಗ ಅವಟಗಿ (33) ಬಂಧಿತ ಮಹಿಳೆ.</p><p>'ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿರುವ ಈಕೆಯಿಂದ 11 ಮೊಬೈಲ್, ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್, ₹14 ಸಾವಿರ ನಗದು, 2 ಕಾರು ಸೇರಿ ₹32.86 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಸಹಚರ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>'ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಂತರ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕೊಠಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>'ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಾನಂದ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಿನೋದ್ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ' ಎಂದರು.</p><p>'ಟಿಳಕವಾಡಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎರಡು ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ದೀಪಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>