ಯೋಧರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯ: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆದಿತ್ಯ ಕಲಾಲ್

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ‘ದೇಶ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಧರಿಂದಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆದಿತ್ಯ ಕಲಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಟನೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಪಡೆದ ಅಥರ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಇ–ಲೈಬ್ರರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಪೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ ಗಣಾಚಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಧರನ್ನು ನೀಡಿದೆಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ.ಕುರಬೇಟ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೋಧರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣತೆ ಕಂಡರೂ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೃ ಹೃದಯ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಾಯಿ ಸೀಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಮಗನು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುವುದು ಎಂದರು,</p>.<p>ಸತ್ಕಾರ: ಹಿರಿಯ ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ರಾಜಣ್ಣ ಸಂಕಣ್ಣವರ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆದಿತ್ಯ ಕಲಾಲ್, ವಕೀಲರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥರ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸತ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, 2000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 50–55 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡುವುದು ಳಿದರು.</p>.<p>ಎಪಿಪಿ ಶೇಖರ್ ಭಡಗಾಂವೆ, ಎಜಿಪಿ ಅನಿಲ ಕರೋಶಿ, ನೋಟರಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಶಿಂಧಿಹಟ್ಟಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಮರಿನಾಯ್ಕ, ಸಂಜು ನಾಗನೂರಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಜಿ.ನದಾಫ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-21-872734659</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>