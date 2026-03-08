ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ₹5,500 ಠೇವಣಿ: ಹೂಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಯೋಜನೆ

<p><strong>ಹೂಲಿ (ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ₹5,500 ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ‘ಕುಮಾರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ’ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹5 ಸಾವಿರ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಿಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹5,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 49 ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹2.46 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘12 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆವುಳ್ಳ ಹೂಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹17 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹೂಲಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ. 18 ವರ್ಷದಬಳಿಕ ಹಣ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಿಡಿಒ) ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕಳ್ಳಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಮೂಡಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ತೊರಗಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವ ನಮಗೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ₹5 ಸಾವಿರ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">– ದೀಪಾ ಕಂಬಳಿ, ಹೂಲಿ</span></div>.<div><blockquote>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಾಯಂದಿರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಹಣವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">– ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ತೊರಗಲ್ಲ, ಸದಸ್ಯ ಹೂಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>