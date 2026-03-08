ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi

ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ₹5,500 ಠೇವಣಿ: ಹೂಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಯೋಜನೆ

ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:06 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:06 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವ ನಮಗೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ₹5 ಸಾವಿರ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.
– ದೀಪಾ ಕಂಬಳಿ, ಹೂಲಿ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್‌ 15ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಾಯಂದಿರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಹಣವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು.
– ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ತೊರಗಲ್ಲ, ಸದಸ್ಯ ಹೂಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
Belagavigirl child

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT