ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ‍‍ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ವಾರದಿಂದ ಕಾದು ಸುಸ್ತಾದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಕನಕಶ್ರೀ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ಗ್ರಾಹಕರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದುವಾರ ಕಳೆದಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಟು ಸರತಿ ಸಾಲು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋಡ್ ಬಾರದೇ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 'ಉಜ್ವಲ್' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ?' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ವಸಂತ ಅರಶಿನಕರ್, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಕೊಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಪೂರೈಕೆ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಕಿತ್ತೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸಮರ್ಪಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಗೆ ಒಂದು ಲೋಡ್, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆರಡು ಲೋಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ, ಮಾರುತಿ ಕೆಂಚರಾಹುತ, ಸೋಮಲಿಂಗ ನಾಗಪುರೋಶಿ, ಜಗದೀಶ ಕಮ್ಮಾರ, ಪ್ರದೀಪ ಸಂಬಣ್ಣವರ, ಸಂಜು ಪತ್ತಾರ, ಶಿವಯ್ಯ ಮುಗದೈನವರಮಠ, ಮಂಜುನಾಥ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ, ರೋಶನ ಬೋರೆವಾಲೆ, ಸಾನಿಯಾ ಬಾಡಿವಾಲೆ, ಗಂಗಪ್ಪ ಹೊಂಗಲ, ಗೌಸ ಮುಲ್ಲಾ, ಬಸೀರಾಹಮ್ಮದ ಬಾಗವಾನ, ಮಹಮ್ಮದಗೌಸ ಮೀರಾನಾಯ್ಕ, ರಮೇಶ ಪಾಗಾದ, ಸೋಮಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>