ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ, ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಎರಡು ಲಾರಿಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:05 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:05 IST
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DharwadBelagaviAccident
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